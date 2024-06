Mai come nella prossima stagione ogni previsione risulterà azzardata. Chi si esporrà in previsioni sulla griglia scudetto? È verissimo che l’Inter parte con un vantaggio considerevole soprattutto se si rinforzerà ulteriormente, ma davvero vogliamo escludere dalla lotta il Napoli di Conte che non avrà impegni europei? No, dai, non scherziamo. E il Milan rinnovato in panchina e in attacco potrà permettersi un’altra stagione scialba? Per non parlare della Juve di Motta che certamente dovrà fare meglio di Allegri. Insomma state tutti comodi perché siamo solo all’inizio di una stagione che avrà moltissimi spunti interessanti.