Le parole del giornalista a proposito delle aspettative che riguardano in particolare alcune piazze in vista della prossima stagione

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato delle panchine di Inter, Juve, Milan e Napoli: "Inzaghi-Inter, Fonseca-Milan, Thiago Motta-Juve, Conte-Napoli. Chi ha il coraggio di dire a qualcuna delle tifoserie di queste squadre che non competeranno per lo scudetto? Impossibile. L’asticella si è alzata per tutte perché le aspettative sui loro allenatori sono elevatissime.