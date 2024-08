Qual è il risultato che l'ha colpita particolarmente?

"La partita di Verona ha significato qualcosa che nel calcio non avviene sempre. La spontaneità con cui Conte ha stigmatizzato la prestazione era stata preceduta dalla preoccupazione dello stesso Conte. Solitamente un allenatore maschera o giustifica, lui invece è stato deciso. Mi danno la sensazione di qualcosa di incompiuto, un club in forte ritardo anche al livello di qualità. Dov'è la progettualità? Ho la sensazione che siamo quasi agli stracci, spero che questa cosa rientri. Ma la durezza con cui Conte ha messo in discussione mezza squadra è preoccupante".