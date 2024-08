Di calendario compresso e sfasatura tra campionato e mercato ha parlato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in un'intervista su Radio Serie A con Rds, sottolineando, in merito alla prima questione, che "i campionati nazionali non hanno aumentato il numero di incontri ufficiali, la Fifa e l'Uefa devono assumersi le responsabilità in tal senso". "E' una situazione complessa e tesa - le parole del dirigente -. Ci sono in atto atteggiamenti formali e giurisdizionali per capire se la mancata condivisione del calendario può essere regolare. Così è tutto troppo compresso".