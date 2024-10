De Siervo: “Pronti a sperimentare IA. E riconoscimento facciale allo stadio”

«La Lega Serie A e le sue Società investono milioni di euro ogni anno per Glt, Var e Saot, per la gestione dell’Iliad IBC di Lissone, ma nei prossimi mesi investiremo per l' introduzione della tecnologia del riconoscimento facciale in tutti i nostri stadi di Serie A con l'obiettivo di renderli finalmente a dimensione delle famiglie e dei tifosi veri».

E c’è anche la lotta alla pirateria tv.

«L'altra grande sfida tecnologica è quella che ci vede contrapposti alla criminalità organizzata, che vende abbonamenti pirata per consentire di vedere illegalmente le nostre partite. Questa battaglia tra guardie e ladri, nonostante la diffusione del fenomeno del "pezzotto" in Italia (per Ipsos la Serie A perde ogni anno oltre 300 milioni di ricavi), potrà essere vinta proprio grazie alla tecnologia della piattaforma "Piracy Shield", da noi donata all'Agcom; per bloccare le Iptv pirata oramai in una manciata di minuti, ma soprattutto perché con un sofisticato sistema di "detecting" riusciamo a recuperare le generalità dei singoli utenti e le prove della visione pirata. Presto potremmo vedere finalmente punito chiunque si macchi di questo reato».