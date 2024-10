I club di Serie A perdono probabilmente in via definitiva le agevolazioni fiscali con cui hanno chiuso operazioni importanti dall'estero in questi anni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 11:16)

Il decreto Omnibus si appresta a concludere il proprio iter in Senato. Non arrivano però buone notizie per il mondo del calcio, che sperava nell'emendamento che potesse prorogare il decreto crescita fino al 31 dicembre 2027. "La modifica non è stata approvata e i benefici rimarranno validi per gli atleti che li sfruttavano già prima del 31 dicembre 2023, compatibilmente con la normativa", si legge su Calcio e Finanza.

I club di Serie A avevano trovato in Forza Italia una sponda favorevole. Nulla di fatto però: "Tra le proposte più rilevanti si registra un nuovo stop al ritorno del regime fiscale agevolato previsto dal Decreto Crescita nel calcio (in vigore fino al 31 dicembre 2023). Non sono infatti passati gli emendamenti di Forza Italia per prorogare gli sconti fiscali per i cosiddetti “impatriati”, compresi i calciatori", si legge su Calcio e Finanza.