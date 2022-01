Defoe: “Conte? Non potevo credere a una cosa. Ho scritto a Lukaku e mi ha detto…”

L'ex giocatore elogia il tecnico e rivela di aver scritto all'attaccante

In poche settimane il lavoro di Antonio Conte al Tottenham è visibile sotto gli occhi di tutti. Gli Spurs hanno svoltato con l'ex tecnico nerazzurro, anche se ancora il lavoro da fare è lungo e non semplice. Ai microfoni di TalkSport, Jermain Defoe elogia l'allenatore: "Devi guardare le statistiche. Ho guardato le statistiche sui km percorsi in gara e in così poco tempo non potevo credere al miglioramento, cosa stavano facendo in allenamento?".