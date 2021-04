Della Palma (CdS): “Eriksen, gol scudetto. Impresa Gattuso, ma ora l’Inter…”

L'analisi del giornalista del Corriere dello Sport Alberto Della Palma dopo il pari del 'Maradona' tra il Napoli e l'Inter

"La seconda notizia del giorno (la prima, ovviamente, è quella del calcio in guerra per la Superlega dei ribelli) è che l’Inter non ha vinto, come faceva dal 29 gennaio scorso, poker al Benevento: quasi tre mesi di successi, che adesso le garantiscono ancora 9 punti di vantaggio sul Milan, sotto anche negli scontri diretti. L’ha fermata Gattuso, con un’impresa anche tattica: il Napoli è stata forse l’unica squadra che nel girone di ritorno non ha concesso a Conte di giocare con la palla lunga su Lukaku e il contropiede in campo aperto. Rino è andato in vantaggio grazie a un pasticcio di Handanovic e De Vrij, si è difeso con pali e traverse e non ha mai rinunciato alle ripartenze, nemmeno dopo il pareggio di Eriksen. Già, il danese, l’uomo che avrebbe potuto fare la differenza, con Romelu, molto prima che Conte gli affidasse un ruolo da playmaker: suo, comunque, il gol che può avere il sapore dello scudetto, quello che tiene a distanza di sicurezza la concorrenza, sebbene il vantaggio sia sceso da +11 a +9".