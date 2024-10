Delli Carri: “Napoli, Conte top. Ma l’Inter resta la squadra più forte”

Delli Carri, guardando la classifica in Serie A ciò che salta all'occhio è l'attuale primo posto del Napoli. Si sarebbe aspettato questa posizione e questo impatto estremamente positivo di Conte con il club?

"Conoscendo l'allenatore e le qualità della squadra me l'aspettavo. Il Napoli ha giocatori importanti e ne ha presi altrettanti. Ne cito uno in particolare: Scott McTominay che viene dal Manchester United. Ma anche altri come Billy Gilmour e David Neres che si vanno ad aggiungere a chi già c'era come Khvicha Kvaratskhelia. In più Romelu Lukaku è un giocatore che con Antonio Conte rende tanto. L'impatto è stato forte anche perché il Napoli ha una sola competizione su cui Conte punta parecchio. Il campionato è ancora lungo ma la squadra sta dimostrando di avere un carattere forte".