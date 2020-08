De Luca: “Inter-Conte, rottura come in un flashback. Difficile ricomporre i cocci”

Il giornalista Massimo De Luca, ospite di Skysport, ha detto la sua su quanto accaduto dopo il fischio finale di Atalanta-Inter. Le parole di Conte sono state davvero dure nei confronti dell’Inter. Questo il pensiero del giornalista televisivo: «Sono rimasto francamente sconcertato. Mi è tornato alla mente un flashback la storia del ristorante da cento euro con i dieci euro dei tempi della Juve. L’annuncio del suo divorzio in bianconero. Ho avvertito lo stesso clima e mi è sembrata la stessa intenzione. Portare in pubblico temi che andrebbero direttamente trattati con la società e provocare una rottura. L’Inter è una società importante, ha una proprietà cinese e in Cina le gerarchie sono essenziali, è qualcosa che da noi non è percepito allo stesso modo. Non credo sia stato gradito questo sfogo là dove c’è il senso della gerarchia. Sembra l’anticipo di una rottura, mi sembra difficile ricomporre i cocci dopo parole così».

-Plausibile quindi che le strade di Conte e dell’Inter si dividano?

Plausibile da un certo punto di vista e non da altri. Se c’è un accordo per lasciarsi in qualche modo e che non costringa l’Inter ad avere tre allenatori a libro paga (c’è ancora anche Spalletti) è un conto, ma altrimenti sembra eccessivo per il bilancio, nonostante le disponibilità economiche di Suning. Siamo nella fase conclusiva di una stagione anomala e sta già per ricominciare e anche il tempo per impostare la squadra sulle indicazioni di un altro allenatore è pochissimo. È vero che Conte lasciò la Juve il primo giorno del ritiro della nuova stagione, ma là forse c’era già una strada tracciata, col tempo poi Allegri ha lavorato. È una situazione ingarbugliata. Continuo a ritenere che un allenatore dovrebbe riportare determinate cose nei luoghi riservati del club, non attaccando in questo modo la società, parlando di una società lontana e tenendo presente che il presidente è in Cina anche per quanto accaduto con il coronavirus. È tutto molto strano e lascia adito a tanti sospetti che Conte possa avere un piano b. Si ragiona per ipotesi. Che si siano realizzati ormai tensioni insanabili? Ha anche fatto riferimento al video di Spalletti su una presunta talpa nell’Inter, facendo riferimento a quell’episodio ce l’ha con qualcuno della società. Un allenatore non deve fare il parafulmine come faceva Mourinho?

(Fonte: SS24)