German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Subito chiamato in causa si è presentato con un gol importantissimo. A Cagliari contro Nicola sarà dura, perché l’allenatore dei sardi spesso e volentieri sa preparare bene le partite senza dare troppi vantaggi agli avversari. Nicola gioca un buon calcio e forse ha preso anche qualche idea di Conte per mettere in difficoltà gli avversari. Ma il Napoli visto nelle ultime due gare deve andare a Cagliari e portarsi a casa i tre punti. Marcare Lukaku non è facile, un attaccante col fisico importante e tecnicamente bravo. Per i difensori adesso col VAR è ancora più difficile, perché appena in area tocchi qualcuno può starci un calcio di rigore.