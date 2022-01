Dg Cagliari: “Addio Nandez? Non ci sono uscite pianificate”

Prima della sfida tra Cagliari e Fiorentina, il dg del Cagliari Passetti ha parlato del futuro di Nandez, sul quale c'era anche l'Inter:

"Baselli? È una trattativa in corso e speriamo che vada a buon fine presto. Addio di Nandez? Per il resto non ci sono uscite pianificate e se ci saranno verranno sostituiti in modo adeguato".