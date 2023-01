Di Biagio: “All’Inter manca tanto Lukaku. A Skriniar do un consiglio. Inzaghi…”

Luigi Di Biagio, ex Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della Supercoppa in programma questa sera

Gigi Di Biagio, l’Inter può alzare la Supercoppa Italiana al cielo?

«È una partita equilibratissima, sinceramente non vedo una favorita. Non è che non abbia il coraggio di dire quale possa avere il sopravvento, credo davvero che sia una partita molto equilibrata. Dall’altra parte anche la classifica dice questo…»

La classifica in campionato dice che l’Inter è dietro al Milan…

«La classifica dice questo. Ma è cominciato un altro campionato. E, al di là della classifica dove manca ancora tutto il girone di ritorno, io credo che l’Inter possa avere la possibilità di poter risalire e lottare fino alla fine per lo scudetto… »

Che partita si aspetta?

«È una partita secca e, soprattutto, un derby. Le squadre hanno quattro gare sulle gambe tra campionato e Coppa Italia, stanno bene dopo una lunga pausa. Vedremo un incontro aperto dove ognuna cercherà di primeggiare…».

Che centrocampo è quello dell’Inter?

«Forte, tecnico e anche fisico con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Giocatori con grandissime qualità. Un centrocampo bene assortito…».

Quanto può ancora crescere Barella?

«Nicolò, un ragazzo che conosco benissimo, è in continua crescita. È una conferma in tutte le gare, un uomo di riferimento non solo per il centrocampo, ma per tutta l’Inter».

Quanto sta mancando Lukaku?

«Direi tanto, davvero tanto. Mancano le sue reti, manca la possibilità di poter creare quel turnover che Simone (Inzaghi, ndr) vuole. Tutti stiamo aspettando il suo ritorno perché uno come Romelu può fare la differenza».

L’Inter ha una rosa da scudetto?

«Se mi chiede secco se l’Inter può ambire allo scudetto dico di sì. Simone Inzaghi ha a disposizione una grande rosa. Ce l’hanno lui, il Milan, la Juventus e il Napoli. Sono tutte grandi squadre anche se ognuna con le proprie caratteristiche. Ma, al di là della rosa, per lo scudetto la differenza la fanno gli infortuni, la condizione fisica e gli allenatori…».

Giuste le critiche rivolte a Inzaghi?

«Le aspettative quando sei in una squadra come l’Inter sono sempre altissime. L’anno scorso, nonostante abbia vinto due coppe e non il campionato, è stato messo in discussione perché l’Inter deve sempre pensare al massimo, a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Ora il massimo sarebbe vincere questa Supercoppa, poi tornare in campionato e lottare fino alla fine con il Napoli. Quando non ci arrivi, per forza di cose finisci sotto la lente d’ingrandimento…».

Se dovesse dare un consiglio a Milan Skriniar?

«Di guardarsi intorno, guardare l’affetto dimostrato da tutto l’ambiente nei suoi confronti. Tutti i tifosi dell’Inter lo vorrebbero qui a Milano, ancora con questa maglia. Non so cosa stia valutando lui, ma l’amore che stanno dimostrando nei suoi confronti la dice lunga su quello che potrebbe non trovare altrove, in una società che lo ha fatto capitano, lo ha scelto come leader indiscusso».

L’essere amato può contare più dei soldi?

«Per me conta molto. E non dimentichiamoci che gioca nell’Inter. Poi è molto importante il pensiero della sua famiglia. Se la famiglia sta bene a Milano potrebbe fare la differenza. Il mio augurio per i tifosi dell’Inter è che Skriniar possa rimanere perché è un giocatore di grandissimo livello».

L’ambizione però di andare a Parigi a giocare con grandi campioni...

«Skriniar può crescere e vincere anche all’Inter. Se resta può essere un leader per questa squadra. Io credo che Milan, al di là dei soldi, stia valutando una serie di cose»

La vittoria di Riad può essere una scintilla per lo scudetto?

«Certo, vincere un trofeo aiuta sempre, è importante per il morale, la fiducia. Già l’anno scorso l’Inter l’ha vinta alla grande, con una partita stupenda, e quindi potrebbe essere una scintilla…».