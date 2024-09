Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così di Romelu Lukaku e della sua nuova avventura al Napoli: “Si vede che è ancora appesantito fisicamente e anche mentalmente: l'aspetto psicologico conta molto. Io dico da tre anni che voleva il riscatto col Chelsea e non ha fatto bene, è tornato all'Inter e ha dato il suo contributo in alcuni momenti in Champions. Poi è andato via e pensava di trovarsi alla Juve o protagonista in un grande club: non è successo, torna alla Roma, si decurta lo stipendio e non va in Arabia, fa il suo e pensa magari di aver fatto benissimo, ma è arrivato sesto e non ha dato quel contributo ulteriore.