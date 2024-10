Il pensiero del noto opinionista a proposito dei nerazzurri di Inzaghi che cercano continuità di risultati in campionato e non solo

"L'Inter è ancora la più attrezzata ma sappiamo cosa porta Conte alle sue squadre, poi c'è la Juventus, che non sarà al massimo ma è lì e non prende gol. La Juve non può parlare di programmare, deve puntare anche a vincere. Dopo la sosta metterà il pilota automatico l'Inter. Per me prenderà il via e rivedrà anche queste situazioni negative. E credo che anche l'Atalanta possa giocarsi un ruolo importante".