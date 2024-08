Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato delle squadre che fin qui si sono mosse meglio sul mercato. "L'Inter con Zielinski e Taremi si è ancora rafforzata e sta completando una rosa che avrà un percorso molto duro. Mi piacciono Milan, Juve e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori. La Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio si sta ringiovanendo con un allenatore accolto da scetticismo ma è un allenatore serio e bravo. Vedo anche la Fiorentina che sta prendendo giovani e giocatori interessanti per Pallandino. La Juve se fa ancora alcuni colpi può essere l'antagonista. L'Atalanta, se arriva anche Nico Gonzalez, vuol dire che vuole puntare in grande".