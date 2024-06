"L'Italia deve trovare una vera identità e un po' di cattiveria. Scamacca ieri doveva essere più cattivo in quella palla di Chiesa. E' lui il centravanti titolare, non Retegui, va tirata fuori la personalità, sono queste le partite che ti cambiano la carriera. Anche Chiesa deve migliorare, deve essere più decisivo. Io sono sicuro che si passa con la Svizzera, devi affrontarli per prenderti una rivincita dopo l'eliminazione ai Mondiali. Perché non è la Macedonia, ma con loro nella doppia sfida che sei uscito. Noi temevamo questo girone, a livello psicologico il gol di Zaccagni può cambiare qualcosa. Vedo un Frattesi alla Perrotta".