Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter secondo me è l’unica squadra italiana ad aver fatto uno scatto in più a livello europeo. Complimenti ad Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così delle due milanesi in Champions League: “Deluso dal Milan contro il Leverkusen, nonostante la buona ripresa. Ha perso una grande occasione di riscattarsi in Champions. L’Inter secondo me è l’unica squadra italiana ad aver fatto uno scatto in più a livello europeo. Complimenti ad Inzaghi per il lavoro che sta svolgendo".