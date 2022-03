Di Livio: “Juve da scudetto? Inter e Milan stentano, ma bianconeri troppo lontani”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter ha una gara in meno, deve recuperare la sfida di Bologna: a conti fatti per la Juventus la vedo difficile"

Intervenuto ai microfoni di Rai 2, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così della possibilità della Juventus di rientrare in corsa per lo scudetto: "Allo Scudetto non ci credo: le milanesi stanno stentando ma la Juve è troppo lontana. Non dovrebbe sbagliare più in questa corsa. E poi non va scordato che c'è anche il Napoli che ha fatto un'impresa a Roma. L'Inter ha una gara in meno, deve recuperare la sfida di Bologna: insomma, a conti fatti per la Juventus la vedo difficile".