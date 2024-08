Per il giocatore, tra i talenti più interessanti del calcio italiano, sarà solo un arrivederci, come scrive su Instagram: "Sono entrato a Interello che avevo solo 6 anni, un bambino con tanti sogni da realizzare e con tanta gioia di vestire la maglia nero azzurra. Sono stati finora 14 anni magnifici, fantastici, pieni di emozioni impagabili. E un GRAZIE sarebbe quindi troppo poco per tutto quello che questa società e le persone che ho incontrato durante il mio percorso mi hanno dato: mi hanno aiutato a crescere come calciatore ma soprattutto come uomo e per questo non potró che esserne eternamente grato. Arrivederci, Luca".