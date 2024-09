Di Michele: “Il Napoli può dare fastidio all’Inter. Contro le piccole capita…”

David Di Michele, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Palermo ha allestito una squadra importante, l’allenatore è esperto e la città ha tanta voglia di rivincita e di far bene. Per il Napoli è stato meglio iniziare presto la Coppa Italia così Conte può lavorare di più e può avere tante note positive da giocatori che l’anno scorso non hanno brillato. Oggi il Napoli è una delle pretendenti che può dar fastidio all’Inter insieme a Juve e Milan".