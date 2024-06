«Cala rappresenta una sorpresa per chi non lo conosce bene. Noi lo sappiamo capace di tali prodezze. 4 mln? Con Giovanni Sartori lo stavamo seguendo da due anni, era reduce da un guaio al ginocchio. Il Basilea è una fucina interessante di giocatori, abbiamo preso anche Ndoye».

Sabato non ci sarà per squalifica. Assenza grave?

«È un leader, un uomo squadra con grande mentalità e una guida per la sua nazionale come lo è per il Bologna. Aebischer? Duttile, fa giocare bene i suoi compagni, è generoso ed è il classico centrocampista che fa felice qualunque allenatore. Ndoye? Una freccia, ha forza e velocità. Gioca ora come seconda punta e sta imparando anche a fare gol. Occhio, quindi, difensori azzurri».