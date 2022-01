Difensori, l’arma offensiva dell’Inter: già 13 i gol segnati, 9 gli assist

La formazione nerazzurra vanta il miglior attacco del campionato: merito di tutti i componenti della rosa di Inzaghi

Nell'Inter che vanta il miglior attacco del campionato il merito non va solamente al reparto offensivo: basti pensare all'ultima gara giocata, quella contro la Lazio, risolta da due difensori come Bastoni e Skriniar. Non un caso isolato, se si pensa che la retroguardia nerazzurra ha contribuito con la bellezza di 13 gol e 9 assist fin qui. Numeri evidenziati oggi dal Corriere dello Sport: "Quando si tratta di mettere il pallone in porta, tutti i difensori nerazzurri sanno come dare il loro contributo. In stagione, infatti, sono ben 13 le reti firmate da un componente del reparto arretrato (con Skriniar a fare la voce grossa con 4 centri), a cui vanno aggiunti, però, 9 assist, a dimostrazione di una manovra assolutamente corale".