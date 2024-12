Una difesa stellare, tanto rocciosa in fase difensiva quanto produttiva in fase offensiva. La retrovia nerazzurra sta vivendo un vero e proprio momento d'oro, come testimoniano i numeri: l'Inter infatti per la terza volta nella sua storia, ma la prima dalla stagione 1966/67 è riuscita a vincere cinque gare consecutive in Serie A senza subire gol. Allo stesso tempo, nessun reparto difensivo nei top cinque campionati europei ha segnato tanti gol quanti quelli segnati dalla difesa nerazzurra, dodici. A coronare questo dato, il colpo di testa messo a segno da Alessandro Bastoni nella partita di ieri, terminato in rete alle spalle di Scuffet.