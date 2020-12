“A testa alta, sempre. Un passo falso come quello di stasera contro una grande squadra come l’Inter non cancella un 2020 pieno di soddisfazioni conquistate sul campo. Continuiamo a lottare e a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”. Questo il messaggio su Twitter di Federico Dimarco, terzino dell’Inter in prestito al Verona, dopo la sconfitta di ieri ai danni proprio della squadra nerazzurra.

Ecco il tweet: