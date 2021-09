Inter, Dimarco in pole per una maglia con la Sampdoria: chi rischia il posto

Le prove di formazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi per la partita in programma domenica contro i blucerchiati

Federico Dimarco verso una maglia da titolare contro la Sampdoria. Simone Inzaghi lo sta provando nella formazione tipo dell’Inter per domenica. Come riportato da Sky Sport, l’ex Verona è favorito su Ivan Perisic per una maglia sulla fascia sinistra dei nerazzurri. Inzaghi sta pensando di dare una chance a Dimarco, mentre a sinistra il dubbio è tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries.