Come col Frosinone, il calciatore nerazzurro ha segnato dalla distanza nell'ultima amichevole e il compagno lo ha preso in giro sui social

Aveva sbloccato Inter-Frosinone da centrocampo nell'ultima stagione in Serie A, quella dello scudetto nerazzurro, e tutti si erano chiesti se era un cross. Lui aveva visto fuori dai pali il portiere e aveva provato: «Se avessi sbagliato mi avrebbero insultato, ma è entrata ed è uno dei gol più belli della mia carriera». Federico Dimarcoaveva raccontato così quella follia bellissima. E adesso ne ha fatta un'altra, un altro gol bellissimo, in amichevole contro Las Palmas, per il tre a zero. Anche questa volta ha segnato da fuori area.