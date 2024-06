Le parole dell'ex bianconero: "In questo momento è più importante essere stabili e costruire le basi affinché la Juve possa tornare in grande stile"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, ManuelDimas, ex calciatore della Juventus, ha parlato così degli obiettivi dei bianconeri: "Vincere lo scudetto è sempre la priorità della Juve ma bisogna essere realisti e capire che in questo momento è più importante essere stabili e costruire le basi affinché la Juve possa tornare in grande stile e dominare la Serie A".