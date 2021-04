Diritti tv Serie A, ricorso in Tribunale di Sky contro l’assegnazione a DAZN. Il motivo…

Altre polemiche in arrivo su una delle questioni che ha più agitato il mare del calcio italiano negli ultimi mesi

La telenovela sull'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio si arricchisce di un nuovo capitolo. Sky ha infatti presentato un ricorso al Tribunale contro l'assegnazione a Dazn, secondo quanto appreso dall'ANSA. Sky, assistita dallo studio Cleary Gottlieb, punta il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri per quanto riguarda la norma che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i diritti per la trasmissione delle partite.

Lo scorso 26 marzo, l'assemblea della Lega Serie A ha assegnato a Dazn i pacchetti 1 e 3, che permette la trasmissione di 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva della Serie A dal 2021/22 al 2023/24, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione. Resta invece ancora in ballo il pacchetto 2, che permette di trasmettere le 3 gare in co-esclusiva. Di questo si discuterà nell'assemblea prevista per domani, dopo il no dei club all'ultima offerta di Sky da 87,5 milioni di euro (in media) a stagione.