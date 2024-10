"In Atletico Madrid-Lille i due italiani hanno assegnato un rigore fantascientifico: hanno punito un fallo di mano che in realtà è stato commesso dal giocatore del Lille. L’Atletico ha presentato ricorso. Non servirà a niente, se non a surriscaldare ulteriormente il clima in vista del match in programma domenica alle 18. Guida sarà l’arbitro in campo a San Siro e Mazzoleni quello davanti alla tv. Mazzoleni: un nome che porta con sé una scia chimica di complottismo che può bastare per settimane".