Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, Alexander Djiku, difensore del Fenerbahce, ha parlato così dell'impatto di Jose Mourinho sulla squadra turca: "La stella della squadra è ovviamente Jose Mourinho, controlla tutto, è meticoloso su tutti i dettagli, come i calci piazzati e tutto il resto. Tutti proviamo i rigori alla fine dell'allenamento. Lavoriamo sui piccoli dettagli che possono fare la differenza. Si sente la sua presenza ed esperienza. Jose ci parla spesso, è molto meticoloso riguardo alle sue aspettative in difesa e in attacco.