Donati: “Scudetto? Dico Inter, ecco perché. Non so se Milan e Napoli…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della lotta al tricolore in Serie A e non solo

A commentare la Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Donati. Queste le sue parole sulla lotta scudetto: "Io dico Inter, per come è strutturata è quella che è più in grado di andare oltre a un periodo negativo. Milan e Napoli sono ottime compagini, ma non so come possono reagire a certe situazioni".