La Juventus ha comunica il provvedimento: Massimiliano Allegri è stato licenziato per giusta causa per i fatti di Coppa Italia. Il tecnico non ci sta e i suoi avvocati presenteranno ricorso per una vicenda che rischia di trascinarsi per molto tempo. Intervistato da Libero, l'avvocato PacoD’Onofrio, specializzato in diritto sportivo, commenta il caso. "Chi l’avrà vinta? Prima di tutto il fatto che la società abbia inviato la notifica non vuol dire che sia fondata e che venga accolta da un tribunale. Quindi è presto per esporsi. Era un atto dovuto alla luce delle modalità con cui è avvenuto l’esonero".