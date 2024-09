Il difensore dei serbi, in gol nell'ultimo turno di campionato, è pronto per la sfida di Champions League contro i nerazzurri

Vanja Drkusic, difensore sloveno della Stella Rossa (a segno nell'ultimo turno di campionato contro lo Zeleznicar Pancevo, ha parlato del prossimo impegno stagionale dei serbi, che martedì saranno di scena a San Siro contro l'Inter: "Siamo di ottimo umore dopo la vittoria nel derby contro il Partizan per 0-4 e il successo per 2-1 contro lo Zeleznicar Pancevo".

"L'Inter? È un grande club, ha un ottimo staff tecnico, ma anche una tradizione. Non abbiamo paura di nessuno, siamo venuti in Champions League per competere alla pari con tutti. Faremo del nostro meglio per rappresentare la Stella Rossa nel modo giusto".