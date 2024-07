Il difensore centrale classe 2005, prodotto del settore giovanile nerazzurro, è stato ceduto in prestito in Serie C

È ufficialmente iniziata la stagione 2024/25 dell'Alcione: la società milanese, neo promossa in Serie C, si è ritrovata per l'inizio degli allenamenti e per la conferenza stampa di presentazione. Matteo Mavilla, direttore sportivo degli orange, ha parlato di Giacomo Stabile, difensore classe 2005 arrivato in prestito dall'Inter: "Stabile lo abbiamo preso perché crediamo che per il nostro sistema di gioco lui possa essere un ragazzo di prospettiva e che qui possa esprimersi. Il secondo motivo è che il ragazzo appena contattato ha voluto venire a tutti i costi. A volte si rischia di prendere giocatori che se non capiscono dove si trovano può essere anche controproducente.