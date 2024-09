DS Venezia: “Tessmann? Avevamo chiuso subito con l’Inter. Il timore…”

Quello di Tanner Tessmann è stato a modo suo un piccolo tormentone dell'ultimo mercato. Accostato con insistenza all'Inter, anche in virtù dei continui summit nella sede nerazzurra con il Venezia e l'entourage del giocatore, il centrocampista classe 2001 ha lasciato invece la Laguna per trasferirsi al Lione.

Filippo Antonello, direttore sportivo del Venezia, ha spiegato quanto accaduto nella conferenza stampa di oggi: "Sono contento anche per la società, c'era un po' di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. E' vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto. Ambiva ad una società più grande? Sì, avevamo chiuso subito con l'Inter. Anche con la Fiorentina? Con l'Inter era molto più avanti".