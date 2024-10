"Quello che ha in testa Simone Inzaghi in queste ore, di certo, è uno di quelli che vorrebbero avere in tanti colleghi di Serie A: a Roma, titolare Barella o Frattesi? Il dubbio verrà sciolto tra oggi e domani, con l’ex Cagliari che fino alla fine dell’allenamento di ieri sembrava il favorito per partire dal primo minuto. Dopodiché a sparigliare un po’ le carte è arrivata la notizia che Asllani a fine allenamento ha rimediato una botta che verrà valutata oggi. Non fosse a disposizione nemmeno lui, con Zielinski out a Inzaghi resterebbe un centrocampo molto minimal, in quanto a possibili scelte. In partenza Mkhitaryan sì e Calhanoglu sì. Considerato però che proprio Calha potrebbe non essere al cento per cento, ecco che la carta Frattesi potrebbe veder impennare le sue possibilità di utilizzo. Anche perché se Calha avesse bisogno di un cambio, toccherebbe a Barella poi farsi tutta la partita. E Inzaghi li vuole entrambi sanissimi e prontissimi per la gara della prossima settimana contro la Juve", sottolinea Tuttosport.