Negli ultimi anni sono stati loro a mettere le ali all'Inter, che domina in Italia e che si gioca la vetta d'Europa con le più grandi squadre del continente. Dumfries e Dimarco stanno entrando di diritto nella storia nerazzurra come una fra le migliori coppie di terzini di ogni tempo in casa interista. A tal proposito, scrive Libero:

"Hanno tutte le carte per diventare la coppia più prolifica di difensori-goleador nella storia nerazzurra. Denzel Dumfries e Federico Dimarco da quattro anni fanno letteralmente volare l’Inter sulle fasce laterali. Cinque anni fa Antonio Conte riportava lo scudetto a Milano con il marocchino Hakimi a destra e la meteora Ashley Young a sinistra, anche se poi in quella posizione più spesso ci giocava Perisic. Oggi possiamo dire tranquillamente che nessuno di quei protagonisti dello scudetto contiano può essere rimpianto. Dumfries, in particolare, ha avuto la forza di cancellare Hakimi. In quattro stagioni assieme, Dumfries e Dimarco hanno sommato ben 33 gol perfettamente distribuiti: 16 in 153 partite per l’olandese e 17 in 159 per l’azzurro".