Ronald Koeman, il ct dell'Olanda, ieri sera ha elogiato in conferenza stampa Denzel Dumfries, in particolare sull'azione in cui, sbagliando, ha consentito alla Turchia di segnare l'uno a zero. «Ho pensato: cosa sta facendo Denzel Dumfries? Mi chiedevo perché non trattenesse la palla. Ma se ne avessimo di più con un cuore grande come Denzel, saremmo ancora meglio. Con un po' di fortuna alla fine siamo riusciti a ottenere la vittoria», ha sottolineato.

Del giocatore nerazzurro ha parlato anche l'ex centrocampista Afellay: «È la figura di punta di questa squadra olandese. Non siamo la squadra migliore in termini di singoli giocatori se guardi agli altri Paesi, ma non devi avere i migliori giocatori per essere la squadra migliore. Non potevo arrabbiarmi con Dumfries per quell'errore sull'angolo. A quanto pare ha avuto un cortocircuito in quel momento. Se guardi a come ha reagito, Dumfries è davvero la punta di diamante della squadra olandese».