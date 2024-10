Dumfries, oltre il tema rinnovo: il nuovo obiettivo può solo far bene all’Inter

Il focus, infatti, è sul minutaggio riservato da Inzaghi all'olandese, che con la sua nazionale continua a stupire. La differenza d'impiego con Darmian finora è stata piuttosto netta: "L'ex Psv ha collezionato 5 presenze in campionato e 2 in Champions League, sommando in totale 266 minuti di impiego. Ovvero, soltanto due volte è stato schierato titolare da Inzaghi e in altre due occasioni è rimasto seduto in panchina, mentre con l'Olanda finora ha disputato dal primo minuto tutti gli impegni di Nations League della stagione. Di rimando, Darmian ha 8 presenze all'attivo in tutte le competizioni", si legge.

Una gerarchia chiara, dunque, ma che Dumfries ha tutta l'intenzione di insidiare. "Una scelta che per ora sta dando i propri frutti, ferma restando l'incognita per un futuro non troppo lontano, quando dosare le energie diventerà una necessità e non una strategia. In quel caso starà ad entrambi dimostrare di essere sempre sul pezzo. Nulla di complicato, in teoria, per calciatori di questo calibro".