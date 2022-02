Dzeko, la sosta per calibrare il fisico. Ecco il segreto per gestirsi al meglio

Inzaghi punta anche sul bosniaco per scardinare la difesa del Milan nel derby di domani pomeriggio

Edin Dzeko sarà regolarmente al suo posto in attacco nel derby tra Inter e Milan di domani. Il bosniaco ha approfittato della pausa per tornare al meglio della condizione e affilare le armi in vista della stracittadina. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Edin ha sfruttato la sosta per calibrare il suo fisico. Ha svolto un allenamento personalizzato nella prima settimana, finalizzato a recuperare quella brillantezza atletica un po’ smarrita nel mese di gennaio. Poi ha aggiunto sedute di palestra e massaggi quotidiani, grazie ai fisioterapisti: come svelò nell’intervista alla Gazzetta, il segreto per gestire un fisico che si avvicina ai 36 anni è quello di saper riconoscere i segnali giusti che il corpo manda. Dzeko in questo è un maestro: dei tanti giocatori passati ad Appiano negli ultimi anni, nessuno — racconta chi vive a contatto a lui - aveva questa capacità".