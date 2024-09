"Secondo lei tra le italiane è solo l'Inter ad avere chance nella nuova Champions?". Questa la domanda posta dal Quotidiano Sportivo a Blerim Dzemaili , ex centrocampista, che ha risposto così: "Dipende da un po’ come sarà il percorso del Milan, perché ha iniziato male, ma ha tanta qualità. Bisogna capire quando Fonseca potrà riprendere in mano la squadra, perché ha dovuto provare a mettere dentro la sua mentalità.

Anche la Juve non si deve mai nascondere, Soprattutto adesso che ha iniziato con un allenatore che sa fare bene le cose, la dimostrato a Bologna. E poi c’era l’Atalanta, come diceva Klopp è come andare dal dentista, è sempre una squadra difficile da affrontare. Le italiane hanno delle chances, al Bologna dico che se la deve godere perché è riuscita a portare una squadra di provincia in Champions, è una cosa bellissima".