EDICOLA CDS – Juve, è una resa. Sconfitta dal Benevento: Inter a +10 senza giocare

La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 22 marzo apre con la vittoria del Napoli sul campo della Roma nel posticipo. Spazio in taglio alto per la clamorosa sconfitta della Juventus contro il Benevento: "Juve, è una resa. Clamoroso passo falso dei bianconeri nella corsa scudetto. Sconfitta in cada del Benevento: l'Inter resta a +10 senza giocare".