“Vai, Germania! Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi”. Questo il titolo principale che campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domattina a proposito della possibile ripartenza della Bundesliga. In Italia è scontro anche tra calciatori e società, perché “le sedute vengono definite facoltative. Per gli atleti si tratta di prestazioni lavorative: il nodo sono i pagamenti”, si legge.