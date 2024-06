Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro azzurro, Stephan El Shaarawy , esterno della Nazionale , ha parlato così dopo la qualificazione agli ottavi di Euro 2024: "Sicuramente una grande emozione perché, comunque, un gol al 97' ti dà grande gioia. Poi è stato il gol della qualificazione, per cui eravamo contenti. Ci ha dato consapevolezza che questa squadra non molla mai, fare gol nel recupero può essere anche una qualità e noi siamo stati bravi a farlo. Non è stata una partita eccezionale dal punto di vista della qualità, però c'è stato grande impegno da parte di tutti ed è stata una qualificazione secondo me meritata. Penso che ci sia grande aspettativa, pressione, perché siamo una squadra forte. Può arrivare fino in fondo, l'Italia è campione in carica e ci sono grandi pressioni come è giusto che sia.

Abbiamo grandi responsabilità, ma questa squadra è fatta di grandi uomini che sanno fare gruppo e gioire e soffrire insieme. Siamo una nazionale di grande qualità che può fare bene, l'abbiamo dimostrato nella prima partita, nelle altre due potevamo fare meglio per qualità e coraggio, però penso che è una squadra che può dire la sua. Dobbiamo avere l'ambizioni di essere protagonisti. Modulo? A 3 o a 4 per me sinceramente cambia poco, nel senso che io nascendo esterno mi trovo meglio nel 4-3-3 sicuramente. Più che del modulo si debba parlare un po' di come ci approcciamo alla gara, di come l'affrontiamo, di come scendiamo in campo, di come andiamo nell'uno contro uno. Secondo me possiamo migliorare tanto in quello. Il Ct lo vedo carico nel modo giusto, esigente perché pretende tanto come è giusto che sia, lo vedo positivo e fiducioso del nostro percorso e della nostra squadra".