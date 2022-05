L’Empoli si aggrappa a Vicario: è il portiere con più parate della Serie A

L'estremo difensore empolese si è messo in mostra come uno dei più reattivi dell'intero campionato: una sicurezza per Andreazzoli

Fabio Alampi

Nell'Empoli che fra pochi minuti affronterà l'Inter una delle certezze a cui si aggrappa Aurelio Andreazzoli risponde al nome di Guglielmo Vicario: il portiere empolese si è distinto nel corso della stagione come uno dei profili emergenti del ruolo, e diversi club di alta classifica ha cominciato a mostrare interesse. Una statistica, in particolare, rende l'idea del suo valore: come emerso dai dati pubblicati dalla Lega di Serie A, l'estremo difensore classe '96 è al primo posto per quanto riguarda il numero delle parate con 129 interventi.