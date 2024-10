L'Empoli già questa mattina era in campo per preparare la sfida contro l'Inter in programma mercoledì alle 18.30 al 'Carlo Castellani'

Marco Macca Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 19:31)

L'Empoli già questa mattina era in campo per preparare la sfida contro l'Inter in programma mercoledì alle 18.30 al 'Carlo Castellani'. Il tecnico Roberto D'Aversa è alle prese con la probabile indisponibilità di Esposito, ex di turno, assente domenica anche nel pareggio per 1-1 di Parma.