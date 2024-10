Lunedì 7 ottobre sarà trasmesso in esclusiva su Movistar + il secondo capitolo del documentario su Luis Enrique, che lo stesso allenatore ha battezzato "Non ne hai idea". La piattaforma ha trasmesso un'anteprima in cui appare l'allenatore con Kylian Mbappé . Durante il colloquio, prima di affrontare il Barça e due mesi prima che il francese partisse per il Real Madrid, 'Lucho' gli dice: "Ho letto che ti piace Michael Jordan ... Beh, Michael Jordan ha preso tutti i suoi amici per le palle e ha iniziato a difendere come un figlio di puttana. Dovrai dare l' esempio come persona e come giocatore per fare pressione. Dovrai marcare Cubarsí e Ter Stegen mettere pressione su Cubarsí per tutta la partita. Per cosa? Per essere un leader, pensi di dover segnare per noi".