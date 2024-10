Equipe – Thuram, esami alla caviglia: no lesioni ai legamenti! Va in ritiro con la Francia

Arrivano aggiornamenti importantissime sulle condizioni di Marcus Thuram , che ieri ha accusato un problema alla caviglia destra. Le notizie sono positive per l'Inter: come riporta L’Equipe in Francia, l’attaccante si è sottoposto oggi a dei controlli che non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti della caviglia .

Nessun problema dunque per Thuram in chiave nazionale: Marcus andrà nel ritiro di Clairefontaine a partire da domani per unirsi ai suoi compagni, poi Deschamps e lo staff valuteranno il suo impiego. Intanto il francese va in nazionale, dunque non preoccupa. Un grande sospiro di sollievo per Inzaghi e l'Inter.