Nell'ultima partita della fase a gironi contro la Serbia, Christian Eriksen è sceso in campo per la 133esima volta, superando Simon Kjær e battendo il record del maggior numero di presenze con la nazionale. Intervistato da Uefa.com, l'ex giocatore dell'Inter commenta questo prestigioso traguardo: "Sono molto orgoglioso di aver raggiunto così tante presenze internazionali. È una sensazione un po' strana perché molti dei giocatori che sono in questa classifica sono dei grandi campioni del calcio danese. Essere accanto a loro è qualcosa che mi riempirà sempre di orgoglio".

Supponiamo di avere una macchina del tempo e di poter tornare indietro all'inizio di marzo 2010, prima del tuo debutto con la Danimarca. Che consiglio daresti al Christian diciottenne?

"Probabilmente mi direi di non essere così timido, di non trattenermi sempre fuori dal campo. In campo non c'era - e non c'è ancora - nulla che mi preoccupasse o mi facesse sentire a disagio, ma non avrei dovuto essere così silenzioso fuori dal campo".